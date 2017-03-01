غوتيريش: الشعبوية والتطرف يؤججان العنصرية ومعاداة المسلمين

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جنيف- وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش،إن “الشعبوية المنحرفة” و”التطرف” يتغذيان من بعضهما البعض، ويؤججان معا العنصرية ومعاداة الأجانب والمسلمين ومعاداة السامية وأساليب التعصب الأخرى.جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أمس الإثنين.

وأشار غوتيريش إلى أن مجلس حقوق الإنسان ملزم بأن يكون جزءً من علاج مرض “عدم الاعتراف بحقوق الإنسان”، الذي بدأ بالانتشار شمالا وجنوبا، شرقا وغربا.

ولفت إلى أن العالم أضحى أخطر، وأقل قابلية للتنبؤ، وأشد فوضوية على نحو متزايد، مشيرا إلى حدوث نزاعات جديدة في العالم قبل انتهاء النزاعات القديمة.

وأوضح غوتيريش أن انتهاكات حقوق الإنسان مؤشرات بارزة على أن الأزمات تتكرر باستمرار، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لديهم ميول متطرفة يستغلون باستمرار هذه الانتهاكات.

وأكد أن حقوق اللاجئين والمهاجرين تتعرض لاعتداءات، مشيرا إلى ارتفاع تهريب البشر حول العالم.

وأضاف “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتهرب من مسؤوليته في الوقت الذي يفر الكثير من الناس من الحروب، ويجب أن نقوم بكل ما بوسعنا من أجل إعادة بناء سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين”.

وذكر غوتيريش أن ملايين الأطفال في أماكن مختلفة حول العالم محرومون من حقوقهم، مشيرا إلى أن الأطفال أهم ضحايا الحروب والأزمات، وأن نصف اللاجئين في العالم من الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 74، سيبحثون في إطار الجلسة 34 المستمرة على مدار 4 أسابيع، مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في أماكن مختلفة من العالم.

كما ستشهد الجلسة التي ستستمر حتى 24 مارس المقبل، نشاطات وندوات مختلفة حول التعذيب، وحرية الاعتقاد، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الأطفال، والتغير المناخي، والحصانة الشخصية.