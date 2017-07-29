غوغل تلغي البحث الفوري

أعلنت “غوغل” إلغاء ميزة “البحث الفوري” التي كان يعتبرها الكثير من المستخدمين ميزة مزعجة وغير مفيدة ، رغم اعلان الشركة أن الفائدة الرئيسية منها هي توفير وقت المستخدمين.

وأضافت “لقد أطلقنا البحث الفوري في غوغل عام 2010 بهدف تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن، حتى قبل الانتهاء من كتابة كلمة البحث”.

وتقوم ميزة البحث الفوري بإظهار بعض نتائج البحث قبل الانتهاء من كتابة الكلمة أو العبارة المراد البحث عنها في غوغل.

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