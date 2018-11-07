غويدي وديجانيني وجمهور الهلال نجوم الثامنة

جدة – البلاد

حصل الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الفريق الأهلاوي على جائزة أفضل مدرب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد مهاجمه ديجانيني تفاريس على جائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، وحق جمهور الهلال جائزة الجمهور المثالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم خالد بيومي، وعبدالعزيز الخالد، وخالد طلعت، وأحمد عفيفي، وخالد الشنيف، وتركي السلطان (مقرر اللجنة)، وعبداللطيف الحسيني، وسعد الشهري، ومحمد عواد.

ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهم، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.