غويدي يطمئن على جاهزية لاعبيه بمناورة ساخنة

جدة ـ بدر النهدي

وسط حضور جماهيري كبير من الجنسين أفراداً وعائلات أطمأن مدرب الفريق الأهلاوي غويدي على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبيه، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي والذي سيكون أمام الفريق العديد من الاستحقاقات محلية وعربية وآسيوية،

خلال المناورة التي أجراها على كامل الملعب بين أفراد الفريق حيث قسم الفريق لمجموعتين الأساسية والاحتياطية حيث كسب الفريق الأساسي الذي ارتدى لاعبوه الزي الأبيض الفريق الاحتياطي الذي ارتدى لاعبوه الأخضر بأربعة أهداف مقابل لا شيء جاءت الأهداف عن طريق خورادو وعمر السومة وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر على التوالي.