غويدي يعاني من صداع الإصابات والإيقاف

جدة – سلطان بن مذكر

عاود فريق الأهلي تدريباته مساء الأمس، عقب الاجازة التي منحها مدرب الفريق الأرجنتيني بابلو غويدي بعد الفوز على نادي أحد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. هذا..

وقد استهل السيد غويدي المران باجتماع مع اللاعبين بين من خلاله أبرز السلبيات والإيجابيات للقاء السابق أمام أحد.

وشملت الحصة التدريبية التركيز على الجوانب الفنية من قبل الجهاز الفني بالاعتماد على التمرير القصير في المساحات الضيقة والاستثمار الأمثل للكرات العرضية قبل الختام بمناورة فنية شهدت تطبيق عدد من الأفكار المراد تنفيذها من الجهاز الفني.

على ذات الصعيد، غاب المهاجم دجانيني تافاريس عن التدريبات؛ بسبب تعرضه لإصابة في لقاء أحد حيث أكدت الفحوصات وجود تمزق جزئي في العضلة الخلفية للاعب يحتاج من خلالها للعلاج لمدة أسبوعين قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية.

من جهة أخرى، بات موقف السيد غويدي صعبا؛ بسبب أزمة الغيابات بخط دفاع الفريق إذ لم يتمكن المدافع الدولي معتز هوساوي المشاركة في تدريب الأمس والمحتمل عدم مشاركته في لقاء الحزم مساء الجمعه المقبل، بجانب غياب زميله المدافع الإسباني اليكسيس عن ذات اللقاء؛ بسبب الإيقاف. بالإضافة لغياب المهاجم تفاريس لمدة أسبوعين للإصابة .