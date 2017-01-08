غياب الجابر عن تدريبات الشباب والسليطين يغادر

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الرياض- البلاد

زاد موقف سامي الجابر المدير الفني الوطني لنادي الشباب، وتغيبه لليوم الثاني عن تدريبات الفريق الشبابي الغموض داخل نادي الشباب،

وجدير بالذكر أن المدير الفني هو من حدد موعد العودة لتدريبات الفريق بعد فترة إجازة منحها للاعبين، ولكن لم يحضر الجابر للتدريبات التي بدأت مساء الخميس الماضي، وكذلك تدريبات الجمعة مما زاد الغموض .

وتناقلت بعض المصادر داخل النادي أن الجابر رفض العودة للتدريبات قبل أن يضع النقاط على الحروف مع إدارة الشباب؛ من حيث التدعيم للفريق خلال الفترة الشتوية الحالية، ووضع حلول مالية لمستحقات اللاعبين المتأخرة؛

مما جعل المحترف البرازيلي هيرناني فرنانديز يطلب بفسخ تعاقده مع النادي، وتناقلت أخبار أن الإدارة سوف تبيع باقي عقده لأحد الأندية الإماراتية .

من جهة أخرى رحل رسميا لاعب آخر من فريق الليوث وأنهى علاقته رسميا بالنادي، وهو بدر السليطين بعد أن انتهى تعاقده رسميا مع النادي، ولم يتم التجديد له لعدم قبوله بالعرض المالي المقدم من الإدارة .