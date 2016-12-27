غياب للثلاثي و8 مهددين بالإيقاف
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يغيب عن مواجهة الديربي مدافع الاتحاد أحمد عسيري لحصوله على بطاقتن صفراء في الأدوار السابقة، كما يغيب من الأهلي حسين المقهوي لتعرضه لعقوبة من لجنة الانضباط، وكذلك المدافع المميز معتز هوساوي بداعي الإصابة. وفي حالة التأهل للمباراة النهائية هناك 8 لاعبين يتهددهم الإيقاف في حالة حصولهم على بطاقة صفراء في مواجهة الليلة، وهم 5 من الاتحاد بدر النخلي ومحمود كهربا وعدنان فلاتة وعمر المزيعل والحارس عساف القرني، و3 لاعبين من الأهلي سلمان المؤشر وسعد الربيعي وأمير كردي .
التصنيف: الرياضة
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