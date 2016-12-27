العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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غياب للثلاثي و8 مهددين بالإيقاف

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غياب للثلاثي و8 مهددين بالإيقاف
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يغيب عن مواجهة الديربي مدافع الاتحاد أحمد عسيري لحصوله على بطاقتن صفراء في الأدوار السابقة، كما يغيب من الأهلي حسين المقهوي لتعرضه لعقوبة من لجنة الانضباط، وكذلك المدافع المميز معتز هوساوي بداعي الإصابة. وفي حالة التأهل للمباراة النهائية هناك 8 لاعبين يتهددهم الإيقاف في حالة حصولهم على بطاقة صفراء في مواجهة الليلة، وهم 5 من الاتحاد بدر النخلي ومحمود كهربا وعدنان فلاتة وعمر المزيعل والحارس عساف القرني، و3 لاعبين من الأهلي سلمان المؤشر وسعد الربيعي وأمير كردي .

التصنيف: الرياضة

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