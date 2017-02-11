غياب للنخلي وفرصة أخيرة لياسين

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جدة- عبدالعزيز عركوك

يغيب عن لقاء التعاون اليوم مدافع نادي الاتحاد بدر النخلي والظهير الأيمن عوض خريص بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الأهلي ومن المتوقع أن يشرك المدرب سييرا بدلا عنهما المدافع ياسين حمزة والظهير الأيمن عمر المزيعل

وستكون المشاركة بمثابة الفرصة الأخيرة للمدافع ياسين حمزة لإثبات وجوده بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي فيما يتواجد في القائمة خمسة لاعبين مهددين بالإيقاف والغياب عن مواجهة الشباب القادمة في حالة حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة

وهم محمود كهربا وفهد المولد وعدنان فلاتة وخالد السميري وعبدالعزيز العرياني.