فابيو يختبر جاهزية الفرسان بمناورة

مكة المكرمة – علي الغامدي

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة أمس تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية حيث اشتملت التدريبات الصباحية على الجوانب اللياقية في صالة الحديد بينما ركز المدرب بشكل كبير في الأولى بقيادة أسامة هوساوي والأخرى بقيادة عبدالاله المالكي وانتهت بفوز فريق المالكي على فريق الهوساوي.

وكان مدرب الفريق فابيو كاريلي قد عمد طيلة أيام المعسكر بالنمسا إلى التدريبات الصباحية والمسائية لكي يصل اللاعبون إلى الجاهزية الفنية واللياقية لمعترك الدوري السعودي للمحترفين خصوصاً أن هناك مجموعة من اللاعبين المحترفين غير السعوديين انضموا للفريق.