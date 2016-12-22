فارس الدهناء بطموح الفوز في ضيافة الملكي .. والدانة يواجه عنابي سدير

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الأهلي بنظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة ، ويستضيف فريق الخليج منافسه فريق الفيصلي على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة .

الأهلي & الاتفاق

يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (7.45) مساءً. يدخل الملكي المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد (28) نقطة، جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في تسع مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على قائد الفريق تيسير الجاسم واللاعب عبدالفتاح عسيري، واليوناني فيتفا، وفي الهجوم يعتمد على الهداف عمر السومه، ويغيب عن الفريق اللاعبون حسين المقهوي وسلمان المؤشر للإيقاف .

وفي الطرف الآخر يخوض الفريق الاتفاقي المباراة، وهو في المركز السادس برصيد (21) نقطة، جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في ثلاث، وخسر أربع مباريات. ويعتمد المدرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق على اللاعبين أمينو بوبا وحسن كادش وكوفي وعلي الزقعان وصالح العمري وفي الهجوم على يوسف السالم .

الخليج & الفيصلي

يلتقي فريق الخليج بمنافسه فريق الفيصلي على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في مواجهة تنطلق الساعة (5.30) عصراً، ويدخل فريق الخليج صاحب الأرض والجمهور اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد (11) نقطة، جمعها الفريق في ثلاث عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، وخسر ثماني مباريات، وتعادل في مباراتين، ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين سادات اكواريكو وعلي الاوجامي وشافي الدوسري وطلال مجرشي وألسكندر لوبيز، ويغيب عن الفريق المهاجم البارز اللاعب البرازيلي سانتوس بسبب الإيقاف .

وفي الطرف الآخر يلعب فريق الفيصلي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد (10) نقاط، جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في أربع مباريات، وخسر سبع مواجهات، ويعتمد تومسيلاف ايكوفيتش مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي وسام السويد وأحمد عباس وغوستافو وستوم وفهد المنيف، ويغيب عن الفريق المدافع فواز فلاته بسبب الإيقاف.