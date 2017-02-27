فارس الدهناء يستأنف استعداداته للرائد

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الدمام-حمودالزهراني

يستأنف فريق الاتفاق استعداداته لمواجهة الرائد يوم الخميس في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة العشرين من “دوري جميل” للمحترفين، وذلك بعد أن خضع اللاعبون أمس للراحة.

وسيبدأ إلكو التدريب بحصة فيديو؛ حيث سيقف من خلالها على الملاحظات التي رصدها في مواجهة الفتح، للعمل على تصحيحها خلال التدريبات.

وينتظر أن يدخل التدريبات مدافع الفريق جمعان الدوسري، الذي حرمته الإصابة من المشاركة في مباراة الفتح الماضية، بعد تعرضه لشد في عضلة الفخذ.