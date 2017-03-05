فار يعطل رحلة طيران من لندن إلى سان فرانسيسكو

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لندن ـــ رويترز

أرجأ فار رحلة طيران من مطار هيثرو في لندن إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.وقال أحد ركاب الطائرة لقناة (كيه.جي.أو) التلفزيونية في سان فرانسيسكو انه تم رصد فار يجري اسفل باب على متن الرحلة 285 لشركة الخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو اثناء استعداد الركاب للإقلاع.

وقالت القناة إن الفأر الغى الاقلاع وجرى تحويل الركاب إلى طائرة اخرى مما عطل رحلتهم اربع ساعات. قال بعض الركاب مازحين إن الفار لم يكن يحمل تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

واضافت الراكبة أنينا سالفن وهي تضحك انها رحبت بتغيير الطائرة “لأني بحق لا اريد ان اتناول طعاما في طائرة بها فأر”.

ومن المعروف أن القوارض تقرض الأسلاك على الطائرة مما قد تكون له عواقب خطيرة.

وأكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان تأخر الرحلة 285 من مطار هيثرو بلندن إلى سان فرانسيسكو قائلة “في هذه الحالة كان هناك زبون صغير للغاية تحتم علينا إعادته إلى صالة الانتظار”.