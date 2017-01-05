العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فتاة تلغي زواجها بعد تشبيهها بـ(الدجاجة الصقعاء)

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فتاة تلغي زواجها بعد تشبيهها بـ(الدجاجة الصقعاء)
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الرياض ــ البلاد

ألغت فتاة عشرينية مراسم زواجها فى الرياض، بعد أن وصفتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء”، لتنهي هذه الكلمة خطوبة استمرت عاماً كاملاً بموافقة الطرفين.

وكانت والدة العريس شبهت العروس بـ”الدجاجة الصقعاء”، ويقصد بها عند كبار السن الدجاجة التي لا تبيض، ولا يمكن الاستفادة من لحمها، وتترك لكي تعيش رأفة بها، وهو ما أغضب الفتاة ودفعها لرفض إكمال عقد القران، وإلغاء الحفلة التي دُعي إليها عدد كبير من الأقارب والأصدقاء

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التصنيف: الأخيرة

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