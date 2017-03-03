فتح القبول بسلاح المدفعية.. والقوات الجوية تعلن عن وظائف

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الرياض- واس

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية- عن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة / جندي – جندي أول / .

ويتم القبول لحملة شهادات الثانوي العامة بجميع أقسامها والثانوية الصناعية والتجارية الكفاءة المتوسطة اعتبارا من 6 / 6 / 1438 إلى 24/ 6 / 1438 عن طريق الموقع الإلكتروني http; lfca. rslf.gov. sa , وذلك حسب الشروط المذكورة في الموقع .

من جهة أخرى أعلنت اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية عن توفر وظائف شاغرة اعتبارا من 29/ 5/ 1438 الى 12/ 6/ 1438وهي : / فني ادارة تموين / قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي / جناج الإمدادات , / فني ادارة تموين قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات , / فني هياكل طائرات / قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات , /

فني صيانة حاسب ألي قاعدة الملك الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات , / فني صياانة محركات نقاثة قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات , / فني صيانة طائرات قاعدة الملك عبدالعزيز اللجوية بالقطاع الشرقي جناح الإمدادات , / مترجم لغة انجليزية هيئة استخبارات وأمن القوات الجوية قسم التدريب وتقنية المعلومات ,/ فني معدات ارضية قيادة القوات الجوية هيئة امدادات

وتموين القوات الجوية ادارة النقل , / فني صيانة قذائف موجهة قيادة القوات الجوية هيئة امدادات وتموين القوات الجوية ادارة الاسلحة والمذخرات , / أخصائي سلامة جوية قيادة القوات الجوية ادارة السلامة , / فني ابطال مفعول متفجرات قاعدة الامير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط سرب الاسلحة والمذخرات , / فني تحركات قيادة القوات الجوية ادارة التحركات الجوية .

وسيتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط بهيئة ادارة القوات الجوية , ولمزيد من المعلومات يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف ( 4769777 )تحويلة ( 41228) .