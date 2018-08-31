الرياضة

تخفيضات خاصة لتذاكر بعض الفئات

فتح المدرجات خلف المرميين بشكل مجاني للجماهير

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو الحجة / 1439 هـ      31 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وجّه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بفتح المدرجات خلف المرميين بشكل مجاني للجماهير خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وأعلن معاليه عن تخفيضات خاصة لأسعار التذاكر تشمل:

– منسوبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني وأمن الدولة 50%.

– الأطباء 50%.

– الرياضيين القدامى 25%.

– الحاصلين على أوسمة الدولة بكافة فئاتها 75%.

– منسوبي الهيئة العامة للرياضة 25%.

– الأطفال حتى طول (130سم) 50%.

بالإضافة لمجانية الحضور لكل من : ذوي الإحتياجات الخاصة – أبناء الشهداء – فوق 60 عاماً (جميع الجنسيات).

يأتي ذلك تقديراً لهذه الفئات ولتحفيز الجمهور الرياضي في المملكة من أجل حضور المباريات بشكل أكبر.

ibrahim

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