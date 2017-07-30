فتح الوظائف الصحية للرجال والنساء

الرياض – البلاد

بدأت وزارة الخدمة المدنية أمس استقبال طلبات الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني.وتستمرّ عملية التقديم حتى منتصف ليل اليوم الاثنين، بينما سيكون التقديم للوظائف الصحية بالنسبة للنساء بداية من يوم غد الثلاثاء المقبل، على أن يكون نهاية التقديم في منتصف ليل الأربعاء المقبل.

وكانت الوزارة قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، سواء تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، التقديم على تلك الوظائف يوم الخميس الماضي، عبر نظام جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى (3– 11– 1438هـ)، وبلغ إجمال عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 1079 وظيفة صحية.

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