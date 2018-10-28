أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية / الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات برتبة (جندي فني جوازات) للدورة رقم (43) للتعيين عليها في جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وأوضحت أن البدء بإدخال البيانات سيتم اعتباراً من الساعة (10 صباحاً) ليوم الأحد الموافق 26 / 2 / 1440هـ وحتى الساعة (10صباحاً) من يوم الخميس الموافق 30 / 2 / 1440هـ عن طريق منصة أبشر توظيف على الرابط التالي www.jobs.sa وتُعبئة الحقول بمنتهى الدقة مؤكدة أنه لن ينظر في طلب غير مستوفي الشروط مع العلم أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

واشترطت للقبول أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللغة ومراحل القبول كافة ، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

كما اشترطت ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية، ولا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديه دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن تسعة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجوازات.