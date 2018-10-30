فتح طرق القرى المتأثرة بالسيول بمحافظة الطائف

الطائف- البلاد

نفذت آليات أمانة الطائف فتح العديد من الطرق للقرى والتجمعات السكانية التي تأثرت بالأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وقامت الآليات بإزالة معيقات جريان السيول من عدد من المواقع، وإزالة الشوائب التي حملتها السيول في طريقها، مع تنظيف العبارات بما يضمن تدفق مياه السيول باتجاه الأودية دون عوائق بإذن الله .

وتعمل الآليات على إزاحة الاتربة والصخور من 17 موقعاً لتسهيل تنقل الأهالي، بالإضافة إلى استمرار عمل فرق الأمطار والسيول بالأمانة بالتنسيق مع الوكالات والفروع البلدية، وتسيير فرق الكنس وإزالة المخلفات الصلبة، وتنظيف المنهولات، وردم المواقع التي جرفت السيول تربتها، وردم المستنقعات المائية التي تشكل خطورة على الحياة .

وتتابع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة, أداء محطات ضخ المياه بالأنفاق، والتأكد من قدرتها وفعاليتها لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية عند هطول الأمطار لضمان انسيابية الحركة المرورية دون توقف.

ووجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, أعضاء لجنة الأمطار والسيول كافة, بالاستعداد لأي طارئ في ظل المتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، والتوقعات بهطول أمطار متفرقة على أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة .

وأهاب بالاستفادة من نظام “ماطر” الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول.