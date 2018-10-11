محليات

فتح مسجد قباء على مدار اليوم.. غرة ربيع الثاني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / محرم / 1440 هـ      11 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بأن كافة الاستعدادات تجري لاستكمال متطلبات الجهات الخدمية والأمنية لإنفاذ الأمر السامي الكريم بفتح مسجد قباء للصلاة فيه على مدار اليوم، اعتباراً من غرة شهر ربيع الثاني 1440هـ، بحول الله تعالى .

وأشار بأن الجهات المعنية حددت احتياجاتها من المكاتب والتجهيزات والكوادر بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، حيث يجري توفير تلك الاحتياجات خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيداً للبدء في إنفاذ الأمر الكريم.

ودعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يجزيهم خير الجزاء؛ لما يقدمونه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، وعنايتهم ببيوت الله، والمساجد التاريخية.

ibrahim

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