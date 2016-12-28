(فتيات مكة) يشاركن في أسبوع النزيل

شارك عبر واتساب

البلاد- عبدالهادي المالكي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة متمثلاً بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة في انطلاق فعاليات اسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار “معاً لتحقيق الإصلاح”،

وذلك بسوق الضيافة والذي تنظمة المديرية العامة للسجون واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، بالتزامن مع سجون دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتد فعالياته 4 أيام بكل مناطق المملكة، وافتتح الحملة سمو وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود، وسط حشد كبير من زوار السوق.

وقد تم تكريم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا بمساعد مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة مدير مكتب الضمان الاجتماعي الاستاذ عبدالله الفديع الروقي، عضو لجنة تراحم، بدرع من سموه الكريم والذي أثنى على دور الفرع بمنطقة مكة المكرمة ودعمه اللامحدود للأسر المحتاجة وبالذات أسر السجناء.

الجدير بالذكر أن مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تميزت بعرض أعمال النزيلات في المؤسسة، والتي تهدف الى تطوير مواهبهن وتنمية قدراتهن وتقديمها لكافة شرائح المجتمع بإشراف مديرة المؤسسة مريم بنت حسين الغامدي.