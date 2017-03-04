فحص 5 آلاف موظف حكومي بجدة

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جدة – إبراهيم المدني

دشن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور سعد بن محمد مارق المبادرة التوعوية والتثقيفية “صحتك تهمنا” التي اطلقتها الشئون الصحية في جدة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وتحت شعار”كيف نكون قدوة؟”

والتي تستهدف فحص 5 آلاف موظف حكومي في مختلف القطاعات في جدة وبدأتها بالكشف على نحو 200 موظف في امارة منطقة مكة المكرمة في مقر مكتب امير منطقة مكة المكرمة في جدة و300 موظف في مبنى صحة جدة .

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج مشاركة من الشئون الصحية في جدة في مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين اميرمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حيث تعتزم الشئون الصحية من خلال هذه المبادرة التي اطلقتها ان تقوم بفحص موظفي عدد من القطاعات الحكومية ليكون كل قطاع قدوة في عنايته بصحة موظفيه.