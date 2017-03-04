العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

فحص 5 آلاف موظف حكومي بجدة

0 تعليق 120 مشاهدة
فحص 5 آلاف موظف حكومي بجدة
شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

دشن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور سعد بن محمد مارق المبادرة التوعوية والتثقيفية “صحتك تهمنا” التي اطلقتها الشئون الصحية في جدة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وتحت شعار”كيف نكون قدوة؟”

والتي تستهدف فحص 5 آلاف موظف حكومي في مختلف القطاعات في جدة وبدأتها بالكشف على نحو 200 موظف في امارة منطقة مكة المكرمة في مقر مكتب امير منطقة مكة المكرمة في جدة و300 موظف في مبنى صحة جدة .

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج مشاركة من الشئون الصحية في جدة في مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين اميرمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حيث تعتزم الشئون الصحية من خلال هذه المبادرة التي اطلقتها ان تقوم بفحص موظفي عدد من القطاعات الحكومية ليكون كل قطاع قدوة في عنايته بصحة موظفيه.

الوسوم:

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق