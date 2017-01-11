فرانسوا ينتظم في معسكر الخليج .. وصالة الحديد ترفع من لياقة اللاعبين

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الدمام- حمود الزهراني

انتظم المدافع السنغالي أداما فرانسوا المحترف بصفوف فريق الخليج الأول لكرة القدم في معسكر الفريق الذي يقيمه بدولة قطر بأكاديمية أسباير من 8 وحتى 19 يناير الجاري . وذلك بعد أن أنهت الادارة إجراءات السماح له بدخول قطر إلى جانب الحارس محمد الطويل الذي كان مرتبط بجهة عمله .

ميدانياً رفع التونسي جلال قادري من وتيرة الإعداد بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية حيث أجرى الفريق تدريبات الفترة الصباحية في صالة اللياقة البدنية في أكاديمية أسباير والتي اشتملت بعد الإحماء من الإصابات على تمارين تقوية العضلات والتحمل بالاضافة إلى عملية التوزان والقفز على الحواجز .

فيما تركزت الفترة الثانية المسائية والتي أقيمت على ملعب أسباير على الجانب الفني بقيادة التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق حيث طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية الهجومية والضغط على حامل الكرة ثم أجرى الفريق مناورة تكتيكية على كامل الملعب.