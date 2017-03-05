فراولة بالبكيرية يواصل فعالياته

شارك عبر واتساب

القصيم ـــ البلاد

يواصل مهرجان الفراولة والمقام في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم فعالياته المتنوعة، وسط أجواء متميزة مليئة بالبرامج التي تستهوي شرائح المجتمع المختلفة.

ويشارك في خيمة الأسر المنتجة، عدد من الاسر في تقديم الوجبات المتنوعة من الآكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة والمحافظة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية وصناعة الهدايا.

وتشهد خيمة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة، إقبالاً من الزوار، من خلال تخصيص ركن لكل جهة مشاركة تعرض فيه إنجازاتها وخدماتها للزوار.