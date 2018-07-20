تابعت بوابة فرز الوحدات العقارية التابعة لوزارة الإسكان، فرز خمسة ملايين متر مربع من الوحدات السكنية والتجارية ، أي ما يعادل 18,350 وحدة عقارية مفرزة، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية في شهر مارس من العام الماضي، إذ تشهد نموًا في عدد طلبات الفرز، والتي بدورها مكنت المستفيدين من اجراء طلباتهم للفرز بمدة أقل بـ90? من السابق، ودون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وساهمت البوابة الإلكترونية في إثراء تجربة المستفيد من خلال تمكينه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة للقيام بعملية الفرز والاختيار من بينها، ومن ثم رفع طلبه للفرز من خلالهم إلكترونيا والسداد إلكترونيا، ومن ثم تمكنه من متابعة إجراءات العمل خطوة بخطوة، إذ تصل للعميل رسالة نصية بعد إتمام كل عملية، كما يمكنه متابعة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك لا يتطلب من المستفيد الحضور شخصيا للمتابعة حتى يتم إصدار صكوك الوحدات المفرزة من كتابات العدل.

ويعدّ برنامج فرز الوحدات العقارية أحد البرامج الخدمية المقدمة من وزارة الإسكان، ويهدف إلى تمكين المستفيدين من فرز وتقسيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة للمباني بكل تنوعاتها وتعدداتها السكنية والتجارية.

ويقوم الفرز بناءً على نصاب الوحدات من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار والخاضعة لقانون اتحاد الملاك، وذلك لتحديد حقوق الاستخدام ونسبة ملكية العقار الصحيحة لضمان حقوق مالك الوحدة العقارية، كما يوضح له الحدود المشتركة بينه وبين بقية الملاك بما يضمن حق كل فرد فيهم، بالإضافة لإمكانية رهن العقار المشترك أو بيعه.

من جانب آخر، تقوم هذه الخدمة بتوفير فرص إضافية للمهندسين والمساحين السعوديين الراغبين في الانضمام للبوابة الإلكترونية كمساح أراضي ووحدات عقارية.

ويمكن لملاك العقارات مثل الفيلا متعددة الأدوار أو العمائر السكنية من فرز وحداتهم لتكون لكل وحدة صك مستقل، ما يمكن الملاك من بيعها كوحدات مستقله أو بعضها والاحتفاظ بالباقي للإيجار أو الاستخدام الشخصي.

وبإمكان الراغبين من الاستفادة من خدمات برنامج فرز الوحدات العقارية زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة لمعرفة كل ما يتعلق بالبرنامج وخدماته https://subdivision.housing.sa .