فرسان مكة يكثفون تحضيراتهم للرائد

مكة المكرمة-علي الغامدي

واصل فريق الوحدة تدريباته اليومية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بجدة؛ استعداداً لمباراته الدورية القادمة، السبت أمام نادي الرائد. هذا وقد اشتملت التدريبات على تدريبات لياقية وفنية تم تطبيق بعض الجمل التكتيكية خلالها،

وقد شارك في المران جميع اللاعبين بمافيهم اللاعب الفنزولي أوتيري الذي غاب عن مباراة الفتح الماضية؛ بسبب مشاركته مع منتخب بلاده وأبدى جاهزيته الكاملة للقاء .

هذا وفي ظل التعاون المستمر بين نادي الوحدة وأمانة العاصمة، سيتم وضع لوحات إرشادية ودعائية ودعوات للجماهير لحضور مباراة الفريق وكذلك حضور الاحتفالية التي سيقيمها النادي قبيل وأثناء المباراة احتفاء باليوم الوطني، علماً بأنه سيكون هناك مفاجأة للجماهير الحاضرة للمباراة، والتي من ضمنها السحب على جوالات وكذلك سيارة.