فرشاة تحذر من تقصف الشعر

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كشفت شركة لصناعة التجميل، النقاب عن فرشاة شعر ذكية مزودة بأجهزة استشعار لمساعدة مستخدميها على تحسين أسلوب تمشيط الشعر، وتتضمن ميكروفونا بين أجهزة استشعار أخرى. وتهتز أيضا إذا مشطت شعرك بقسوة.

وهذه الفرشاة واحدة من عدد قليل من أدوات التجميل الجديدة التي تم الإعلان عنها في معرض التكنولوجيا CES لهذا العام في لاس فيغاس.

ويسجل الميكروفون المدمج في الفرشاة أصوات تقصّف الشعر. وتقول الشركة إن أجهزة الاستشعار الأخرى تستخدم في بناء صورة عن طريقة عناية صاحب الفرشاة بشعره.

وبعد ذلك تمد الفرشاة تطبيقا بالبيانات لاسلكيا عبر الانترنت أو خاصية البلوتوث. ويستخدم البرنامج المعلومات لتقييم نوعية الشعر ورصد آثار الممارسات المختلفة لصاحب الفرشاة.