فرص استثمارية في الشحن بمطارات المملكة

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جدة ــ البلاد

كشفت هيئة الطيران المدني، عن نيتها طرح فرص استثمارية جديدة، في مجالات الشحن والمجمعات اللوجستية في مطارات المملكة.

وقال مدير إدارة الشحن في مطارات المملكة عبدالرحمن المبارك: إن هذه الفرص تشمل المجمعات اللوجستية، ومناطق التوزيع، إضافة إلى مناطق الإيداع- الشبيهة في مفهومها بالمناطق الحرة، والتي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف: إن الهيئة العامة للطيران المدني تسير حالياً على استراتيجية واضحة، نحو خلق طاقات استيعابية، وبنى تحتية للشحن، بجانب المساهمة مع الجهات الحكومية المختلفة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في المطارات، وذلك لتنمية الحركة الجوية، وتحسين الخدمات.