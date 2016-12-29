فرص بالسوق المالية للشركات الصغيرة

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الرياض- البلاد

تعتزم “تداول” إطلاق (نمو – السوق الموازية) في 26 فبراير القادم، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

وتمثل”نمو – السوق الموازية” فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي؛ من حيث القيمة السوقية، وأعداد المساهمين، ونسب الأسهم المطروحة.

وأوضحت في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تطوير السوق المالية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل،

ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

وتتيح نمو – السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح.