فرص عمل مؤقتة في الحج

الرياض – البلاد

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, نافذة إلكترونية لخدمة العمل المؤقت في موسم الحج ، بهدف تسهيل وتشجيع مشاركة السعوديين بالعمل في موسم الحج عن طريق سوق عمل إلكتروني، يجمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين بالعمل خلال موسم الحج، وتوثيق العلاقات التعاقدية بينهم.

وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، أن النافذة الإلكترونية تتبع لبوابة “أجير” الإلكترونية، تحت مسمى خدمة “التعاقد المباشر”، مبينًا أن هذه الخدمة ستتيح لأصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج بعرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم الحج على البوابة الإلكترونية.

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