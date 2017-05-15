العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فرض البراعم على أندية ممتاز وأولى السلة

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فرض البراعم على أندية ممتاز وأولى السلة
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الرياض- البلاد

أصدر اتحاد كرة السلة قراراً، بعد السماح للأندية المشاركة، بدوري الدرجة الممتازة والأولى لكرة السلة للموسم القادم، ما لم يتم تسجيل درجتي البراعم “أ” و “ب” للموسم الجديد،

وقد أكد الاتحاد في خطابه الموجه للأندية المشاركة في دوريي الممتاز والأولى للعبة، أن ذلك يأتي رغبة من مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بضرورة الاهتمام بفئة البراعم،

مؤكداً أنهم نواة المستقبل والأمل في بناء منتخب قوي، يحقق الأهداف المنشودة في كافة المحافل الدولية مستقبلاً- بإذن الله تعالى- كذلك إيماناَ من الاتحاد بإنشاء قاعدة عريضة من اللاعبين البراعم، الذين يمكن تنفيذ برامج لهم، ومنافسات تتناسب مع تطوير أدائهم الفني، وإكتسابهم خبرات ومهارات المباريات.

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التصنيف: الرياضة

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