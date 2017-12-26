جدة- حماد العبدلي
تطبق الشركة السعودية للكهرباء وقطاع الاتصالات الاثنين المقبل فرض نسبة ـ5% على فواتير المشتركين بالكهرباء والاتصالات. وأكدت الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5% على فواتير الاستهلاك، ومقابل الإيصال ورسوم الخدمات المقدمة منها وهي ضريبة حكومية سيتم تحويلها بشكل كامل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتباراً من 1 /1 /2018م. وكشف قطاع الاتصالات في مثال توضيحي لنسبة ضريبة القيمة المُضافة على فواتيرها أنه من كان يقوم بدفع فاتورة جواله بقيمة 400 ريال سيضاف عليه مبلغ 20 ريالاً تمثل 5% ضريبة القيمة المُضافة. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تخضع لها جميع السلع والخدمات؛ مع إعفاء بعضها، وأبرزها الخدمات الحكومية، فيما سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير لعام 2018 المقبل.
فرض 5٪ على فواتير الكهرباء والاتصالات مطلع يناير
جدة- حماد العبدلي