فرض 5٪ على فواتير الكهرباء والاتصالات مطلع يناير

جدة- حماد العبدلي

تطبق الشركة السعودية للكهرباء وقطاع الاتصالات الاثنين المقبل فرض نسبة ـ5% على فواتير المشتركين بالكهرباء والاتصالات. وأكدت الشركة السعودية للكهرباء ‏لمشتركيها، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5% على فواتير الاستهلاك، ومقابل الإيصال ورسوم الخدمات المقدمة منها وهي ضريبة حكومية سيتم تحويلها بشكل كامل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتباراً من 1 /1 /2018م. وكشف قطاع الاتصالات في مثال توضيحي لنسبة ضريبة القيمة المُضافة على فواتيرها أنه من كان يقوم بدفع فاتورة جواله بقيمة 400 ريال سيضاف عليه مبلغ 20 ريالاً تمثل 5% ضريبة القيمة المُضافة. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تخضع لها جميع السلع والخدمات؛ مع إعفاء بعضها، وأبرزها الخدمات الحكومية، فيما سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير لعام 2018 المقبل.