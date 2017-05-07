فرع (الإسلامية) بمكة يطلق 20 مبادرة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 20 مبادرة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

أعلن ذلك مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي لدى افتتاحه ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لشرح برامج مبادراتها للرؤية وأشار الشيخ العبدلي إلى أن من مبادرات فرع المنطقة في هذا المجال مشروع خادم الحرمين للمواقيت والمشاعر المقدسة والمساجد الخضراء للإفادة من الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الكهرباء،

وانشاء مركز خدمة الداعيه والخطيب لتطوير مهاراتهم وعقد دورات تخصصيه لهم، وبادرة الجوامع العالمية والتي هي عبارة عن تجهيز عدد من الجوامع للقيام بترجمة الخطب بعدة لغات عالمية وبادرة تسهيل اجراءات اشراك فاعلي الخير في اعمار المساجد والجوامع.