فرع العمل بتبوك يطلق مبادرة صيانة المساجد

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تبوك- سعد الشهراني

أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ، بمشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، مبادرة نظافة وصيانة المساجد على هامش برنامج ملتقى الشباب التطوعي، والمقام حالياً بمسرح مكتبة تبوك العامة.

وتـهدف المبادرة إلى العناية بالمساجد داخل مدن المنطقة، أو التي تقع على الطرق الرئيسيّة والفرعية.يذكر أن المبادرة تأتي ضمن برامج التنمية الاجتماعية المجدولة والمعتمدة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا العام.