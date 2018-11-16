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فرع العمل بمنطقة مكة يعتمد مبادراته

كتبه adminaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      16 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

اعتمد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس مبادرتي “وطن طموح , وأطفالكم أمانة ” ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة ؟” الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة حول موضوع “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟” , وذلك خلال ورشة عمل عقدت بمقر الفرع بجدة.

وأكد مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي , خلال افتتاحه لورشة العمل , أهمية ملتقى مكة الثقافي وما نتج عنه من حراك ثقافي متميز في المواسم الماضية ,مشيراً إلى أن الورشة استعرضت الهدف من المبادرتين وآلية تنفيذهما وكذلك الفعاليات والبرامج المصاحبة لها.

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