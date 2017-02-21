فرع العمل بمنطقة مكة ينظم فعاليات متنوعة

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جدة – عبدالهادي المالكي

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فعاليات متنوعة تزامناً مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 بحضور منسوبات فرع الوزارة ومشاركة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة ودار الحضانة الاجتماعية

ومركز التأهيل الشامل للإناث بجدة ودار التربية الاجتماعية (3) ومكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجدة ومركز التنمية الاجتماعية القسم النسائي وتمت مشاركة فريق نادي التراث الشعبي بجامعة الملك عبدالعزيز و فريق الإبداع التطوعي.

حيث احتوت الفعاليات على عدة أركان تجسد مناطق المملكة الجنوبية والوسطى والغربية والشمالية والشرقية عرضت فيها الأزياء والمأكولات المتنوعة والعادات والتقاليد والألعاب القديمة لكل منطقة تتبعها كما اشتملت على عروض فلكلورية متنوعة بتنظيم وإعداد الفرق التطوعية المشاركة.