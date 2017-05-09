فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالباحة تختتم دورة “أساليب رفع كفاءة الصيانة والتشغيل”

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اختتم فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة الباحة، اليوم دورة “أساليب رفع كفاءة الصيانة والتشغيل”، وذلك بفندق هجاد كونتننتال الباحة.

وهدفت الدورة التي قدمها المهندس كمال مصطفى , إلى شرح أهم الطرق المستخدمة في تقييم نظم الصيانة وكيفية تحسينها.

من خلال الإجراءات والأساليب الحديثة والأدوات الخاصة بأعمال الصيانة والتشغيل.

بالإضافة إلى أساليب أنظمة الصيانة وطرق عملها، والاختبارات الخاصة بها.

وكذلك تخطيط وإدارة الصيانة عبر برامج الحاسب الآلي