فرع متنقل لصندوق الموارد بجازان

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جيزان- البلاد

دشن وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق محمد بن سعيد الحجري، الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة جازان، وذلك في مركز الراشد التجاري بجازان.

واطلع الحجري, على عرض عن أبرز البرامج والمشروعات والمبادرات التي ينفذها الفرع المتنقل؛ بهدف دعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص، من خلال استقبال الشباب والفتيات من طالبي العمل لتيسير أمور تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص ، فضلا عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب.

وتابع وكيل الإمارة, مراحل العمل من خلال استقبال الشباب وتدوين بياناتهم وإرشادهم وتوظيفهم، وذلك من خلال عمل الفرع المتنقل في الفترة المسائية حتى الأربعاء المقبل .

يذكر أن منطقة جازان تضم ثمانية فروع ثابتة للصندوق، تقدم خدماتها للشباب والفتيات.