فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ينفذ خطة شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ، في تنفيذ خطة شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية بتكليف ” 750 ” من الأعضاء الميدانيين يرافقهم 170 رجل أمن , ويعملون على فترتين صباحية ومسائية والتركيز على أوقات الذروة والأماكن المزدحمة .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن خطة عمل رجال الهيئة تشمل تغطية المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي والأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة والشواطئ والحدائق ، بالتنسيق مع الشرط والجهات ذات العلاقة .

وقال : ” تشمل الخطة كذلك تغطية مراكز الهيئة التوجيهية بجبل النور وجبل ثور وجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة ومقبرة المعلاة ، التي يكثر ارتيادها من المعتمرين والزائرين، وتغطيتها بالأعضاء الميدانيين من ذوي الكفاءات العلمية والقدرات المهارية العالية والمترجمين بعدة لغات”، مشدداً على التركيز على التواجد الميداني وبذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة .