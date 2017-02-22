فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ينظم مراسم قرعة بطولة “وطننا أمانة”

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نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم مراسم قرعة بطولة “وطننا أمانة” الأولى لكرة القدم.

ضمن مشروع “كيف نكون قدوة”.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وبإشراف من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمحافظة وذلك بفندق الدار البيضاء بمحافظة جدة .

وتتكون البطولة التي تنطلق في 7 من جمادى الآخرة القادم وتستمر لمدة شهر .

من 16 فريقاً من موظفي الإدارات الحكومية وعدد من المؤسسات والشركات .