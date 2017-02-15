فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية ينظم ورشة عمل لإعداد الأخصائيين الاجتماعيين

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افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي:

اليوم ورشة عمل بعنوان : ” إعداد الأخصائيين الاجتماعيين وفرق عمل الزيارات الميدانية لذوي طريحي الفراش” وذلك على مسرح فرع الوزارة بالدمام .

وتأتي الورشة ضمن مشروع ” همة ” الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تطوير مراكز لتأهيل الشامل للأشخاص.

من ذوي الإعاقة ، حيث كانت المنطقة الشرقية الحاضنة الأولى للمشروع .

من جهتها بينت رئيسة قسم التطوير الإداري بفرع الوزارة رنا طيبة:

أن مشروع ” همة ” هو الوحيد المشروع الذي يطبق في الميدان .

الذي نزل فيه فريق العمل إلى الميدان وعلى أرض الواقع بكوادر الوزارة .

من جهته أشار مستشار وكيل الرعاية والمشرف العام على إدارتي الخدمات الطبية والتأهيل الاجتماعي عبد اللطيف العقيفي:

أن الهدف من الزيارات وهي معرفة الحالة النفسية والاجتماعية للأسرة وقياس مدى قابليتهم لقبول نقل الحالة من المركز إلى البيت .

وأيضا في حالة الموافقة على النقل يتوجب معرفة ماذا يتطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديمه من حزمة خدمات مرضية لذوي طريح الفراش .

وأكد مدير إدارة التدريب بالوزارة الرمضي الصقري:

أنه يجب على الأخصائي الاجتماعي قبل الزيارة الإعداد الجيد وتحديد الهدف وإعداد الأسئلة والتنسيق.

وأن يكون متمتع بمهارات إدارية منها الإلمام بالأنظمة والإجراءات وفلسفة المؤسسة وإعداد التقارير.

بالإضافة إلى مهارات فنية وعقلية ومهارات اتصالية ، وفي نهاية الزيارة علية أن يؤكد على الهدف والختم بإيجابية وتدوين الملاحظات .

واستعرضت الدكتورة رويدا الصفيان نتائج المسح الشامل في مراكز التأهيل الشامل بالمنطقة الشرقية.

بالإضافة إلى خطة الزيارات لمراكز التأهيل الشامل للذكور وللإناث بالمنطقة الشرقية .

واختتمت ورشة العمل بحوار ونقاش مفتوح عن تطوير وتحديث استمارة البحث الاجتماعي الميداني .