فرقة (تواصل) تفوز بجائزة أفضل عرض متكامل من مهرجان المسرح العماني

فاز عرض (شيزوفرينيا جسر وديك الحاكم) لفرقة تواصل المسرحية بجائزة أفضل عرض متكامل أول في مهرجان المسرح العماني السابع الذي أسدل الستار عليه مساء أمس الاثنين بمسرح الكلية التطبيقية في صحار.

وحصل عرض (الذين على يمين الملك) لفرقة مسرح مسقط الحر بجائزة أفضل عرض متكامل ثان فيما حصل عرض (خيارات في زمن الحرب) لفرقة تكوين على جائزة أفضل عرض متكامل ثالث.

وتنافست ثماني فرق مسرحية محلية على جوائز المهرجان الذي انطلق في ولاية صحار بشمال سلطنة عمان في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول الجاري.

وفاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان عبد الحكيم الصالحي عن دوره في عرض (خيارات في زمن الحرب) فيما فازت سميرة الوهيبية بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض (الرحى) لفرقة الصحوة.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى جاسم البطاشي عن مسرحية (الذين على يمين الملك).

فيما فاز بدر الحمداني بجائزة أفضل نص مسرحي عن عرض (ساعة رملية للغضب والظلام والحرب) لفرقة الرأي المسرحية.

وفاز عرض (مفقود) لفرقة السلطنة للثقافة والفن بجائزة أفضل ديكور، كما فاز عرض (الندبة) لفرقة صلالة للفنون المسرحية بجائزة أفضل أزياء.

وفاز عرض (شيزوفرينيا جسر وديك الحاكم) بجائزة أفضل موسيقى، وعرض (الذين على يمين الملك) بجائزة أفضل إضاءة.

وقال مدير المهرجان سعيد بن سلطان البوسعيدي في كلمة الختام ”لقد قدمت الفرق المسرحية الأهلية عروضا مسرحية جسدت لغة التواصل والتعبير عن ثقافة وحضارة هذا البلد من خلال الإبداع الفني المسرحي الأصيل.

هادفة إلى التأكيد على أهمية الثقافة والفن في معالجة القضايا اليومية، ولقد اعتمدت العروض المسرحية على الصورة البصرية وحركة جسد الممثل.

والجمل الموسيقية ودلالات الإضاءة بجانب كتل الديكور والأزياء للتعبير عما لا يمكن التعبير عنه بالألفاظ“.

وأضاف ”ما ميز هذا المهرجان هو ذلك التفاعل بين المسرحيين والمهتمين بالمسرح والتجانس بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية.

وكذلك الأفراد في ملحمة تبرز مدى الوعي العالي الذي وصلت إليه هذه القطاعات في تسهيل كل ما يمكن تقديمه خدمة لهذا الفن السامي والراقي“.