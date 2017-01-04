العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على حريق اندلع في مستودع بشارع الحج

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فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على حريق اندلع في مستودع بشارع الحج
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تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة اليوم.

من إخماد حريق اندلع في مستودع للأدوات الصحية بشارع الحج.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف :-

إن مركز التحكم والسيطرة تلقى بلاغًا عن اشتعال النار في مستودع بشارع الحج خلف مفروشات الزايدي يحتوي على مجموعة من الأدوات الخاصة بالاستخدام الطبي.

وأوضح أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد .

مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالمواطنين والمقيمين بضرورة مراعاة توفير وسائل السلامة

اللازمة والاهتمام بتوفير وسائل السلامة المهنية للعاملين في المستودعات، متمنياً السلامة للجميع.

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التصنيف: محليات

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