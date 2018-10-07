المدينة المنورة- البلاد

جندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات معالي الوزير المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, فرق عمل متكاملة لخدمة ضيوف المسابقة على مدار الساعة وتقديم واجب الضيافة لهم وتيسير تنقلاتهم مهيأة على هامش الفعالية الرئيسة برنامجًا حافلا للمتسابقين والمشاركين منذ وصولهم مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحتى مغادرتهم .

وتمر المسابقة بمرحلتين أساسيتين هي التصفيات الأولية التي عقدت فور وصول المتسابقين بينما تقام التصفيات النهائية على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس يعقبها الحفل الختامي للمسابقة .

يذكر ان جميع المشاركين في المسابقة عددهم 115 متسابقا يمثلون 82 دولة حول العالم وصلوا إلى المدينة المنورة .

ولامست اللافتة الترحيبية العملاقة في ساحة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المدون عليها “مرحبا بأهل القرآن”, مشاعر الوفود الذين بادلوا الترحاب بالتعبير عن امتنانهم العظيم للمملكة العربية السعودية التي دأبت على خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الوحيين باذلة قصارى الجهد لخدمة الإسلام والمسلمين .