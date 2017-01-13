فرمان البدري يوقف انتقال فتحي للملكي

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القاهرة- وكالات

تسبب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي المصري في فشل صفقة انتقال لاعبه والظهير الأيمن ولاعب منتخب مصر القوي أحمد فتحي لنادي أهلي جدة .

فبعد الترحيب الكبير من اللاعب للانضمام لصفوف الملكي اصطدمت طموحات اللاعب والراقي برفض قاطع من المدير الفني للنادي الأهلي البدري، الذي تمسك بوجود فتحي في صفوف الأهلي المصري خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي يجيد اللعب التام في مركز الظهير الأيمن كما يجيد اللعب في وسط الملعب كلاعب وسط مدافع، ويعاني الأهلي وجروس من وجود ثغرة في هذين المركزين ،خاصة بعد رحيل كارلوس لوبيز .

وتأتي رغبة الأهلي في دعم هذين المركزين رغم أن الأهلي دعم مركز الظهير الأيمن باللاعب الدولي السعودي سعيد المولد، ولكن حرصًا من النادي الأهلي في حالة صدور قرار بوقف اللاعب بناء على قضيته المثارة خلال هذه الفترة أمام الاتحاد الدولي، بسبب توقيعه السابق لنادي الاتحاد .