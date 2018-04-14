فرنسا : استخدمنا فرقاطات وطائرات حربية في ضرب سوريا

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي اليوم أن فرنسا استخدمت فرقاطات متعددة المهام في البحر المتوسط وطائرات حربية في الضربات على سوريا .

وقالت بارلي في تصريح من قصر الإليزيه إن “فرقاطات متعددة المهام ترافقها سفن حماية ومساندة، تم نشرها في البحر المتوسط في الوقت نفسه، غادرت طائرات حربية في أولى ساعات الليل قواعد جوية عديدة في فرنسا نحو السواحل السورية ، مشيرة إلى أن هذه الوسائل العديدة أطلقت بتنسيق تام صواريخ عابرة بالتزامن مع حلفائنا الأميركيين والبريطانيين.

وأشارت إلى أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليلاً على سوريا استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيميائية وموقعي انتاج للبرنامج الكيميائي غير القانوني التابع للنظام السوري.

وأضافت أن “قدرة تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية هي التي تضررت ، مؤكدة أن الهدف من الضربات هو منع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد”.