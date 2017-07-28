فرنسا تدرس منح التأشيرات للسعوديين

باريس ــ وريترز

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، ان بلاده ستخفض الفترة الزمنية لمنح تأشيرة الدخول إلى 48 ساعة لمواطني روسيا والهند وست دول آسيوية أخرى، في مسعى لدعم السياحة. وقال ان الاجراء الجديد سيبدأ تطبيقه في الأول من نوفمبر لبعض الدول، كما من المتوقع ان يشمل هذا الإجراء المملكة العربية السعودية بداية من العام المقبل . وتراجعت اعداد السياح في 2016 في اعقاب موجة هجمات ضربت باريس ونيس، ولكنها بدأت بالتعافي هذا العام. وتستهدف فرنسا هذا العام مستوى قياسيا يصل إلى 89 مليون سائح أجنبي، ارتفاعا من 83 مليونا العام الماضي، وان يصل العدد إلى 100 مليون زائر في 2020. وبدءا من اول نوفمبر سيصبح بمقدور مواطني روسيا والهند وتايلاند والفلبين وكمبوديا ولاوس وميانمار واندونيسيا الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا في غضون 48 ساعة بدلا من حوالي عشرة أيام المتبعة حاليا.

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