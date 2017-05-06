فرنسا تعتقل متطرفا وتتأهب للانتخابات غدا

شارك عبر واتساب

باريس – وكالات

قال مصدر قضائي إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على “متطرف” قرب قاعدة عسكرية في إيفرو بغرب البلاد. وذكر المصدر أنه تم إبلاغ المدعين المختصين بقضايا الإرهاب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وتعزز فرنسا إجراءات الأمن غدا الأحد فيما يتجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

ويشير استطلاع لآراء مشاهدي التلفزيون الفرنسي إلى أن مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، الأوفر حظا للفوز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، بدا الأقوى والأكثر تأثيرا في المناظرة التي تمت بينه وبين منافسته اليمينية مارين لوبان.