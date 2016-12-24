فرنسا تفتتح أول شارع (شمسي) في العالم

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نورماندي – وكالات

افتتحت فرنسا طريقا عاما مغطى بألواح شمسية لتجميع الطاقة، في قرية بمنطقة نورماندي شمالي البلاد، في مشروع هو الأول من نوعه على مستوى العالم ، ويمتد لمسافة كيلومتر واحد، وهو مغطى بنحو 3 آلاف متر مربع من ألواح توليد الكهرباء، وقامت بافتتاحه وزيرة البيئة سيجولين رويال.

وسيتم استخدام الطريق من قبل حوالى ألفين من سائقي السيارات يوميا خلال ما يقارب العامين، كفترة اختبار لتحديد ما إذا كان يمكنه توليد طاقة كافية لإنارة الطريق في القرية ذات الـ 3400 نسمة.

وقال رويال إنها ترغب برؤية “ألواح شمسية مثبتة في كل ألف كيلومتر من الطرق السريعة في فرنسا، أي ما يعادل مليون كيلومتر من الطرق”.

ويقول منتقدون إن الطريقة ليست فعالة من حيث التكلفة التي سيتحملها المال العام، حيث كلف مشروع نورماندي 5 ملايين يورو.