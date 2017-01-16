فرنسا تنتقد اقتراح ترامب نقل السفارة للقدس

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باريس- وكالات

قال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو أمس الأحد: إن اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس سيكون استفزازا وله عواقب خطيرة.

وقال إيرو للقناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي: بالطبع (إنه استفزاز). أظن أنه لن يستطيع أن يفعلها. جاءت تصريحات إيرو خلال اجتماع عن السلام في الشرق الأوسط تستضيفه باريس.

وتابع: ستكون له عواقب وخيمة للغاية وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الأمر على جدول أعمال رئيس أمريكي لكن ما من أحد سمح لنفسه باتخاذ القرار.

“لا يمكن للمرء أن يتبنى هذا الموقف الأحادي الواضح. يجب أن تهيأ الظروف للسلام