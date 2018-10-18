فرنسا تُعمّق جراح الألمان وإيرلندا تسقط أمام ويلز

إعداد : محمود العوضي

حقق المنتخب الفرنسي، بطل مونديال روسيا 2018، فوزاً ثميناً على ضيفه الألماني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية على ملعب “فرنسا” في العاصمة باريس. انطلق الشوط الأول سريعاً منذ الدقائق الأولى، بعد أن سيطر لاعبو المنتخب الألماني عليه، حتى يمحوا الصورة السيئة التي ظهروا عليها في المباراة التي خسروها أمام هولندا، لذلك بادروا إلى تهديد مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس. وقاد ليروي ساني الهجمات الخطيرة للمنتخب الألماني، لكنهم اصطدموا بجدار دفاعي فرنسي يقوده صخرة الدفاع رافاييل فاران، إلا أن لاعب الوسط بول بوغبا ارتكب خطأ بلمسه الكرة في منطقة الجزاء، ليحتسبها حكم اللقاء على الفور.

وانبرى نجم المنتخب الألماني توني كروس لضربة الجزاء، التي نجح في تسجيلها بشباك فرنسا، معلناً تقدم المانشافت بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة (14)، ليعود المهاجم ليروي ساني بعد أربع دقائق لتمرير كرة بينية رائعة، لكن الحارس هوغو لرويس تمكن من صدها ببراعة.

وأحس رفاق أنطوان غريزمان بالخطر المحدق بهم، لذلك عمدوا إلى التركيز على كليان مبابي، وأوليفر جيرو، لكنهم واجهوا دفاعاً ألمانياً منظماً، يقف خلفه القائد مانويل نوير، الذي منع مهاجمي فرنسا من تحقيق التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف مقابل لا شيء. وفي الشوط الثاني، كشر لاعبو المنتخب الفرنسي عن أنيابهم، وحاولوا إحراز هدف التعادل، بعد أن اعتمدوا على سرعة كليان مبابي، والكرات البينية خلف مدافعي ألمانيا، بالإضافة إلى مهارة بول بوغبا، وأنطوان غريزمان، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل للديوك في الدقيقة (62)، عبر رأسية متقنة.

وتابع أبناء ديدييه ديشامب ضغطهم على لاعبي المنتخب الألماني، لينجح بليس ماتويدي في نيل ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل مدافع المانشافت، ليتمكن النجم الفرنسي المتألق أنطوان غريزمان في هزّ شباك الحارس مانويل نوير مرة أخرى في الدقيقة (80)، لتنتهي المباراة بفوز الديوك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي مباريات أخرى، فازت كازاخستان على أندروا 4-0، وأرمينيا على مقدونيا 4-0، وأوكرانيا على التشيك 1-0، وويلز على إيرلندا 1-0، والنرويج على بلغاريا بهدف مقابل لا شيء، كما انتصرت جورجيا على لاتفيا بثلاثة أهداف من دون رد، وجبل طارق على ليشتنشتاين 2-1، في حين تعادلت سلوفينا مع قبرص 1-1.